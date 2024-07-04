Молдавские пожарные отправляются в Грецию на помощь местным спасателям: Там горят леса

Греция усиливает свои команды 240 пожарными из Болгарии, Мальты, Молдовы и Румынии. Они будут находиться в стране с начала июля до середины сентября, в разгар сезона лесных пожаров.
Первая команда из Болгарии уже находится в стране, в городе Салоники, а вторая команда из Мальты прибудет в середине месяца, на юг Греции, передает noi.md.
С начала лета вспыхнули несколько пожаров, и ветер увеличивает риск их распространения. Пожарные задействовали самолеты и вертолеты для тушения огня, возникшего менее чем в 25 километрах от Афин, и полиция закрыла несколько дорог.
Повышенный риск пожаров также касается других регионов, включая Пелопоннес, центральную и западную Грецию. В последние дни температура превышала 40 градусов, и жара продолжится в выходные.