В Екатеринбурге полиция отменила концерт рэпера Slimus

«С учетом складывающейся обстановки в стране, сохранением рисков террористической активности, существующего общественного резонанса, проведение концерта исполнителя Slimus в городе Екатеринбурге создает угрозы совершения массовых беспорядков, нарушений общественного порядка и дестабилизации оперативной обстановки», — сообщили в полиции.
В случае, если концерт состоится без согласования, организатора, исполнителя, а также собственника помещения могут привлечь к административной и уголовной ответственности.