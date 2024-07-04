Топ-3 способа, как охладить квартиру без кондиционера

В Москве стоит аномальная жара и «тропические» ночи. Это явление может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Натальи Рубенковой, как охладить квартиру, если нет возможности установить кондиционер.
По ее словам, один из лучших способов охлаждения помещения во время жары — вентилятор. Однако важно пользоваться им правильно.
— Если у вас нет возможности установить кондиционер в квартире или в загородном доме, можно купить вентилятор. Это достаточно бюджетный вариант. Хорошая модель стоит около двух тысяч рублей. Но не забывайте закрывать окна, когда пользуетесь этим электрическим прибором, — рассказала она.
А для большего охлаждения помещения поставьте напротив вентилятора емкость с ледяной водой. Холодные испарения создадут эффект прохлады в квартире, отметила специалист.
Специалист подчеркнула, что солнечные лучи проникают через окна в жилое помещение и нагревают воздух. Сейчас продается специальная фольга с покрытием, которое отражает солнце и затемняет окна.
— В магазинах продается самоклеящаяся защитная фольга. Также можно приклеить ее на скотч. Это метод максимально защитит квартиру от проникновения солнца, а воздух в помещении будет оставаться прохладным, — сказала Рубенкова.
Терапевт Алексеева объяснила, как пожилым людям пережить летнюю жару без серьезных последствий.
Эксперт по домоводству заверила, что влажную уборку в жаркую погоду нужно делать как можно чаще.
— Я рекомендую мыть полы и протирать поверхности холодной водой. Она увлажнит воздух и создаст небольшую прохладу в квартире, — подытожила Рубенкова.
До этого врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала «ВМ», где в городе можно получить солнечный удар и кто находится в группе риска. По ее словам, солнечный удар может настигнуть человека, когда он забывает покрыть голову и прямые солнечные лучи нагревают тело. Это часто происходит на пляжах. Эксперт отметила, что в группе риска касательно получения солнечного удара находятся люди с хроническими заболеваниями и другими диагнозами.