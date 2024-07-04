Топ-3 способа, как охладить квартиру без кондиционера

До этого врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала «ВМ», где в городе можно получить солнечный удар и кто находится в группе риска. По ее словам, солнечный удар может настигнуть человека, когда он забывает покрыть голову и прямые солнечные лучи нагревают тело. Это часто происходит на пляжах. Эксперт отметила, что в группе риска касательно получения солнечного удара находятся люди с хроническими заболеваниями и другими диагнозами.