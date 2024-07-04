Второй тоннелепроходческий щит на Сенной запустят до конца 2024 года

Второй тоннелепроходческий щит для строительства метро будет запущен в Нижнем Новгороде до конца 2024 года. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД» в телеграм-канале.
— В настоящее время ведется подготовка к монтажу оборудования второго ТПМК на площади Сенной. Подрядчик планирует запустить его уже в 4 м квартале 2024 года, — сообщили в учреждении.
Второму щиту пока не присвоили имени, однако, как показали опросы, нижегородцы хотят, чтобы его назвали Георгий или Михаил. Первый щит — «Владимир» — запустили на площади Сенной в январе этого года.
Работы ведутся в рамках продления Автозаводской ветки метро от площади Горького до площади Сенной. Щит «Владимир» пройдет 1,5 километра до площади Свободы. Следом за ним будет пущен еще один щит. Таким образом, будет получено два тоннеля. Третий щит позднее будет пущен на участке от улицы Максима Горького до площади Свободы.