Второй тоннелепроходческий щит на Сенной запустят до конца 2024 года

Работы ведутся в рамках продления Автозаводской ветки метро от площади Горького до площади Сенной. Щит «Владимир» пройдет 1,5 километра до площади Свободы. Следом за ним будет пущен еще один щит. Таким образом, будет получено два тоннеля. Третий щит позднее будет пущен на участке от улицы Максима Горького до площади Свободы.