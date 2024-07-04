День любви, семьи и верности: когда отмечается, история и традиции праздника

Согласно сказанию, за несколько лет до начала княжения Петр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой ???(хроническая инфекционная болезнь, при которой все тело покрывается язвами)???, от которой ни один лекарь не мог его излечить. Тогда князю посоветовали обратиться к мудрой дочери пчеловода Февронии, которая, как считалось в народе, обладала даром целительства. Девушка согласилась вылечить Петра при условии, что он на ней женится.