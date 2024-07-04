В Уфе заведующая детсадом скрыла, что 6-летний мальчик едва не лишился глаза.

В Уфе по требованию прокуратуры детский сад оштрафовали за травмирование глаза ребенка. По данным пресс-службы надзорного ведомства, в апреле 2024 года 6-летний мальчик, находясь в дошкольном образовательном учреждении, во время игры со сверстником получил травму глаза: ребенок перенес несколько операций.
По инициативе прокуратуры организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся».
Кроме того, в отношении заведующей возбуждено дело об административном правонарушении по статье «непредставление сведений (информации)», поскольку данные об инциденте не были представлены в надзорное ведомство.