Кардиолог советует измерять давление на левой и правой руке и ориентироваться на более высокий результат

Измерять давление на левой и правой руке поочередно и ориентироваться все же на более высокий результат. Такой совет в эфире передачи «Здорово здоровым быть!» на телеканале «Беларусь 1» дал белорусский врач-кардиолог Алексей Деконский.
«Желательно измерять давление на обеих руках, потому что погрешность может быть от 5 до 10 мм ртутного столба, норма. Не надо бояться, что на одной руке тонометр показывает 130 на другой 140», — отметил кардиолог, но предупредил, что показания в 140 мм ртутного столба — это уже первая степень артериальной гипертензии.
Алексей Деконский отметил, что после измерения давления на обеих руках ориентироваться все же стоит на более высокий, а значит худший результат и не успокаивать себе более привлекательными цифрами.
«Некоторые думают: “Нет, нет, на этой руке у меня меньшее давление, запишу я эти показатели и пойду с ними к врачу”, — отметил Алексей Деконский комментируя ведение дневника артериального давления.
Кардиолог дал еще ряд простых, но действенных советов по измерению давления. Среди них — перед процедурой побыть в покое минут 5−10. Измерять сидя, поставив стопы ровно на пол, не скрещивать ног, руку на которой меряете давление положите так, чтобы она была на уровне сердца.
Не стоит измерять давление после плотного обеда или ужина, после выкуренной сигареты, после приема алкоголя. Это все будет способствовать повышению цифр артериального давления. Многие забывают, что сосудосуживающие капли тоже вносят свои погрешности в измерение артериального давления.
Алексей Деконский отметил, что нежелательно накладывать манжету на одежду, чем тоньше рубашка или кофточка, тем более информативные цифры давления вы получите.
Манжета тоже не одинакова как не одинакова окружность плеча у разных людей, поэтому перед покупкой тонометра лучше манжету примерить, она должна быть комфортна.
«При маленькой манжете давление будет нагнетаться с большей силой и болевой синдром тоже будет приводить к повышению артериального давления», — подчеркнул медик.