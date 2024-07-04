Кардиолог советует измерять давление на левой и правой руке и ориентироваться на более высокий результат

«Желательно измерять давление на обеих руках, потому что погрешность может быть от 5 до 10 мм ртутного столба, норма. Не надо бояться, что на одной руке тонометр показывает 130 на другой 140», — отметил кардиолог, но предупредил, что показания в 140 мм ртутного столба — это уже первая степень артериальной гипертензии.