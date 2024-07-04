Алсу, Абрамов и Решетова: как карма наказывает людей, которые разрушают семьи

— Если мужчину привлекает Анастасия и он начинает выбирать из двух женщин, то он выберет ее. У нее есть такое качество, именно так играют энергия и влияние планет в ее карте, что она настолько становится для него яркой и желанной, что ему хочется выбрать именно ее, — объяснила эксперт.