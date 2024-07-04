Алсу, Абрамов и Решетова: как карма наказывает людей, которые разрушают семьи

В мае стало известно, что певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. После этой новости появились слухи о том, что причиной расставания могла стать связь предпринимателя с моделью и блогером Анастасией Решетовой. Фанаты Алсу оставляют негативные комментарии в социальных сетях под постами предполагаемой разлучницы. Решетову обвиняют в том, что она якобы разрушила семью певицы. «Вечерняя Москва» узнала у астролога и мастера фэншуй Ирины Березовской, какие кармические последствия могут грозить людям, которые разрушают семьи.
По ее словам, кармические долги возникают, когда человек нарушает какое-то свое обещание, слово, клятву. Таким образом, в ситуации с Алсу большой кармический долг ляжет на пока еще не бывшего супруга певицы, который когда-то ради нее принял ислам:
— Его вина в том, что он нарушил клятву верности. Хотя мы знаем, что в мусульманстве допускается многоженство. Возможно, Абрамов хотел вторую жену или не согласовал количество возможных супруг с первой.
Астролог изучила натальную карту Решетовой, и в ней обнаружился знак соперницы. За моделью тянется слава девушки, которая может увести мужчину из семьи. Хотя в первом случае, когда, по слухам, рэпер Тимати оставил ради Решетовой модель Алену Шишкову, юридически семьи не было. Пара не регистрировала отношения, хотя в них на свет появилась дочь Алиса.
— Если мужчину привлекает Анастасия и он начинает выбирать из двух женщин, то он выберет ее. У нее есть такое качество, именно так играют энергия и влияние планет в ее карте, что она настолько становится для него яркой и желанной, что ему хочется выбрать именно ее, — объяснила эксперт.
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Она отметила, что, по словам и рассказам очевидцев, в личной жизни Решетовой такое происходит уже не в первый раз. Однако правду знают только участники отношений.
— Что касается кармического долга, то в карте Анастасии стоит в доме брака возможная неверность. Ей самой тоже приходится сталкиваться с неверностью партнера, с которым она находится в длительных серьезных отношениях. Можно считать, что это и есть ее кармический долг, — подчеркнула астролог.
В натальной карте Решетовой также есть и столкновения с соперницами — когда ситуация всплывает и становится достоянием общественности. Конечно же, участникам этих событий становится неприятно. Пострадавшая сторона хочет сохранить все в тайне, но это не удается.
— В июне — начале июля настает такой период, когда все тайное становится явным. Все очень быстро развивается и вся информация становится достоянием общественности. Возможно, это повлияло на то, что все произошло именно так и разгорелся такой скандал, — заключила Березовская.
Между тем Анастасия Решетова направила в МВД России заявление с просьбой провести проверку по поводу высказываний психолога Вероники Степановой и возбудить в отношении нее уголовное дело из-за клеветы.
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Ранее Степанова сделала публикацию, в которой негативно высказалась о Решетовой в контексте развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Неравнодушными к ситуации остались и фанаты певицы Алсу. В соцсетях они осудили Решетову за якобы отношения с Абрамовым. В комментариях под постами рэпера Тимати и Симоны (матери артиста) в социальных сетях многие пользователи стали негативно высказываться о бывшей возлюбленной артиста.
Сама Анастасия отрицает, что когда-либо состояла с бизнесменом в отношениях. А вот Алсу продолжает намекать на причастность модели к ее разводу с мужем.