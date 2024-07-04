Термальный комплекс с гостиницей начали строить в Нижнем Новгороде

Строительство термального комплекса началось на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Работы проводятся в рамках первого в России соглашения о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Туристический комплекс на Гребном канале построит ООО «Экопарк-Нижний Новгород». В его проект входят пятизвездочная гостиница на 258 номеров, термальный комплекс с бассейнами и благоустройство территории.
В проект туристического комплекса инвестировано более восьми миллиардов рублей. Благодаря его реализации в городе появится около 200 новых рабочих мест. Завершить строительство и открыть двери комплекса планируют в 2027 году.
— Продолжаем увеличивать номерной фонд для комфорта не только гостей, но и жителей нашего региона. Проект предполагает семейный отдых, создание настоящего городского курорта, который будет интересен и нижегородцам, — отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Напомним, лодочную станцию «Турист» на Гребном канале Нижнего Новгорода полностью снесут к августу. На данный момент подрядчик демонтирует и засыпает незаконные канализационные колодцы, оставшиеся от представителей лодочной станции.