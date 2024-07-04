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Вернётся ли жара в Калининградскую область: синоптики рассказали, чего ждать от ближайших 10 дней

В субботу воздух прогреется до +23…+26°С.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°

Возвращение устойчивого тепла в регион в ближайшие пять дней маловероятно. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу, 6 июля, ожидается короткий период умеренного тепла (до +23…+26°С). В воскресенье возможны осадки и похолодание, хотя восточная часть области ещё будет сохранять тепло.

После выходных в регион снова придут более прохладные атлантические воздушные массы. Повысится вероятность гроз и осадков.

«Для любителей жары перспективы на срок 7−10 дней пока что положительные: вероятность возвращения жаркой погоды повышается к середине следующей недели», — заявляют метеорологи.