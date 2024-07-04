В Уфе у авиапассажира выявили поддельный паспорт.

Специальная проверка показала, что паспорт являлся поддельным и недействительным для пересечения государственной границы РФ. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК России («незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет.