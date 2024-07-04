В Уфе у авиапассажира выявили поддельный паспорт.

В воздушном пункте пропуска «Уфа» пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы по поддельному документу.
«Во время пограничного контроля пассажиров авиарейса заграничного следования выявлен гражданин одной из республик Закавказья, 1992 года рождения, предъявивший для въезда в Россию паспорт иностранного государства с признаками полной подделки», — проинформировали в пресс-службе пограничного управления.
Специальная проверка показала, что паспорт являлся поддельным и недействительным для пересечения государственной границы РФ. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК России («незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет.