В Уфе спасатели не дали утонуть 12-летнему петербуржцу

Мальчик вместе с мамой приехал в Уфу из Санкт-Петербурга. Они не знали, что сейчас купаться в реках запрещено, поэтому отправились отдыхать на пляж «Солнечный». На установленные знаки о запрете купания они не обратили внимания.
Ребенок был в воде один, когда его подхватило течение. Мама побежала к нему, но спасатели оказались быстрее. Они вернули мальчика маме, а те пообещали, что в воду больше ни ногой.
Напомним, в Уфе из-за повышения уровня воды в реках запрещено купаться даже на официальных пляжах, которые расположены на реках Уфа и Белая.