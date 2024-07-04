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В Уфе спасатели не дали утонуть 12-летнему петербуржцу

В Уфе течением едва не унесло 12-летнего школьника. Об этом сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мальчик вместе с мамой приехал в Уфу из Санкт-Петербурга. Они не знали, что сейчас купаться в реках запрещено, поэтому отправились отдыхать на пляж «Солнечный». На установленные знаки о запрете купания они не обратили внимания.

Ребенок был в воде один, когда его подхватило течение. Мама побежала к нему, но спасатели оказались быстрее. Они вернули мальчика маме, а те пообещали, что в воду больше ни ногой.

Напомним, в Уфе из-за повышения уровня воды в реках запрещено купаться даже на официальных пляжах, которые расположены на реках Уфа и Белая.