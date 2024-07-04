1,5 тонны монет весом с легковой автомобиль сдали кузбассовцы

«Монета в одну копейку сама по себе почти ничего не весит — всего полтора грамма, но кузбассовцы принесли их больше 11 тысяч штук. А это почти 17 кг. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей и 10 копеек», — уточнил управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.