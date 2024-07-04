1,5 тонны монет весом с легковой автомобиль сдали кузбассовцы

В рамках «Монетной недели» кузбассовцы сдали 1,5 тонны монет весом с легковой автомобиль. Общая сумма металлических денег, которые вернули в оборот, составила 1,3 млн рублей.
«Монета в одну копейку сама по себе почти ничего не весит — всего полтора грамма, но кузбассовцы принесли их больше 11 тысяч штук. А это почти 17 кг. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей и 10 копеек», — уточнил управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Больше всего мелочи принес в банк новокузнечанин: 8 409 штук разных номиналов на сумму почти 54 тысячи рублей. А мысковчанин обменял на банкноты 4 420 монет по 5 и 10 копеек.
По статистике Банка России, в обороте находится всего 1−2% монет мелких номиналов, большая часть отчеканенных денег оседает в копилках. Благодаря таким акциям удается вернуть их часть в оборот. Металлические деньги всегда можно без комиссии внести на счет в банке или рассчитаться ими в любом магазине или кафе. Если там отказались принимать мелочь, можно обратиться в Роспотребнадзор.