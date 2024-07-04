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Звуки стрельбы будут слышны в Новороссийске 6 и 8 июля из-за учений

В порту Новороссийска пройдут военные учения.

Источник: Комсомольская правда

Звуки стрельбы будут слышны в Новороссийске из-за учений. 6 июля их проведут с 11:00 до 13:00, 8 июля с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00.

«Во время учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения без экипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — сообщили в муниципальном центре управления администрации Новороссийска.

Местных жителей и туристов просят сохранить спокойствие. Кроме того, доверять только официальным источникам информации.

учения