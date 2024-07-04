Кинопоказы, мастер-классы и семейный фестиваль: как отметят День семьи, любви и верности в Самаре

8 июля 2024 года вся страна будет праздновать День семьи, любви и верности. Этот праздник стал народным десятилетия назад, а в 2022 году приобрел официальный статус. Традиционно в этот день играют свадьбы, проводят фестивали и концерты. Рассказываем, как будут отмечать День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года в Самаре и области.