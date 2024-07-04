Кинопоказы, мастер-классы и семейный фестиваль: как отметят День семьи, любви и верности в Самаре

8 июля 2024 года вся страна будет праздновать День семьи, любви и верности. Этот праздник стал народным десятилетия назад, а в 2022 году приобрел официальный статус. Традиционно в этот день играют свадьбы, проводят фестивали и концерты. Рассказываем, как будут отмечать День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года в Самаре и области.
Всероссийский творческий фестиваль «Семья России»
6 июля в Самаре стартует Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семьи России». Он состоится в Этнопарке Дружбы Народов.
7 июля здесь начнется работа интерактивных площадок. Также будут будут работать национальные дома и подворья, ремесленные ряды с мастер-классами для детей и взрослых. Все желающие смогут принять участие в народных играх и обрядах, узнать секреты успешных творческих союзов в рамках семейного лектория.
А в 16.00 начнется гала-концерт. Участие в нем примут 23 семейных песенных и фольклорных коллектива из 24 регионов России: республик Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и Самарской областей, Забайкальского края.
Участников ждет и масштабная творческая программа. Ее представят 12 семейных династий мастеров и ремесленников из Алтайского края, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей.
Вход для всех гостей будет бесплатным.
Программа в музее Эльдара Рязанова
Свою программу ко Дню семьи, любви и верности подготовил музей Эльдара Рязанова. Праздник здесь начнется в 14.00. Он стартует с лекции «Свадебные традиции: от старины к современности».
Затем участники смогут принять участие в мастер-классе «Страница семейного альбома». Он пройдет в 15.00. В рамках мастер-класса все желающие смогут сделать моментальную фотографию и оформить ее в технике скрапбукинга. А в 16.00 у гостей будет возможность создать свое генеалогическое древо.
Закончится программа просмотром фильма «Дом, в котором я живу». Его покажут в сквере Эльдара Рязанова в 17.00.
Вход на все мероприятия будет свободным.