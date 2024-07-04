Ждем максимальный урожай огурцов и лука: как волгоградские фермеры справляются с адской жарой +40

Весенние заморозки и июльское пекло — в таких непростых погодных условиях приходится работать волгоградским фермерам. Несмотря на массу сложностей, овощеводы и хлеборобы справляются. Аграрии рассказали сайту volgograd.kp.ru, как спасают урожай от засухи в адскую жару.
Синоптики объявили в регионе оранжевый уровень опасности из-за температуры выше +40 градусов, пожарной опасности и грозы. Но основной проблемой для фермеров в этот месяц лета стало иссушение почвы из-за нехватки осадков и пониженной влажности воздуха.
— Такая засуха не каждое лето бывает, но мы всегда готовы к подобным капризам погоды, — поделился владелец КФХ из Волжского Александр Соловьев.
Фермер выращивает как зерновые, так и овощи. Говорит, ни заморозки, ни жара не помешают собрать хороший урожай в этом году. Раскаленные июльские поля орошают по мере сил и возможностей.
— Из-за сильных заморозков может уменьшиться урожай, но незначительно — процентов на десять, так как многие пересеяли уничтоженные участки, — рассказал фермер. — А вот овощи в жару растут замечательно, им много осадков вредно. В этом году предвидится максимальный урожай лука и огурцов, — радуется растениевод. — Сейчас идет уборка зерновых, показатели хорошие.
Дождей фермеры не ждут — зерновые подпитываются зимней влагой, а овощам лишняя влага нежелательна.
На полях инженера Владимира Черничкина из Нехавеского района тоже проблем из-за жары нет. Выращивают озимку, ячмень, овес, нут, гречиху, кориандр, тыкву, лен.
— У нас нет сейчас засухи. Недавно выпали хорошие осадки, ситуация под контролем, все идет по плану, — поделился фермер.
На самом деле волгоградские аграрии больше жалуются на весенние холода, которые «побили» урожай.
— Проблем с засухой нет — после заморозков ни вишни, ни черешни, ни слив не осталось, — сокрушается растениевод из Дубовского района Александр Гаврилов.