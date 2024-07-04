Ждем максимальный урожай огурцов и лука: как волгоградские фермеры справляются с адской жарой +40

— Из-за сильных заморозков может уменьшиться урожай, но незначительно — процентов на десять, так как многие пересеяли уничтоженные участки, — рассказал фермер. — А вот овощи в жару растут замечательно, им много осадков вредно. В этом году предвидится максимальный урожай лука и огурцов, — радуется растениевод. — Сейчас идет уборка зерновых, показатели хорошие.