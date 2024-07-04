Голикова рассказала о мерах поддержки семей в нацпроекте «Семья»

«Мы сохраним в нацпроекте все действующие меры поддержки семей, которые доказали свою эффективность», — сказала Голикова во время Дня национального приоритета «Семья» на выставке «Россия».
По её словам, к ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие меры.
Национальный проект «Семья» начнет работать с 1 января 2025 года. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 1 сентября этого года его содержание должно быть уже подготовлено.