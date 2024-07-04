Экстремальная жара в Воронеже: плавится асфальт, теряют сознание люди и птицы, побит температурный рекорд

Конечно, в такие дни лучше оставаться дома, а, отправляясь на улицу, брать с собой чистую негазированную воду и головной убор. И следить за своим самочувствием. Если вам вдруг резко стало жарко, повысилась температура тела, возникла слабость в ногах и желание присесть, то это может быть тепловой удар. В такой ситуации, прежде всего, необходимо восстановить водно-солевой баланс и постараться охладить себя. Смочите платок или салфетку водой и оботрите открытые участки тела. Постарайтесь присесть, это поможет избежать травм, если вдруг произойдет обморок. Не стесняйтесь просить помощи.