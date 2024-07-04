Экстремальная жара в Воронеже: плавится асфальт, теряют сознание люди и птицы, побит температурный рекорд

Уже почти неделю Воронеж изнывает от жары. Термометр день ото дня стремится все выше, покоряя новые значения и побивая рекорды предыдущих лет. Вот и вчера, 3 июля, жара взяла очередную высоту — на 1,1 градуса перемахнула через рекорд 65-летней давности. Тогда, в 1959-ом, термометры в Воронеже зафиксировали +34, а в 2024-м все +35,1!
БЫВАЛО И ЖАРЧЕ!
В отличие от простых воронежцев, синоптики не считают нынешнее пекло чем-то аномальным.
— Экстремальная жара, да. Но аномального в ней нет ничего, — говорит руководитель Воронежского областного гидрометцентра Александр Сушков. — Бывали в истории Воронежа и более жаркие дни, и не только в 21 веке.
Вот, например, температурные рекорды по июлю. 4 июля 1938 года -+36,8; 5 июля 1954 года — +37,8; 6 июля 1938 года — +38; 7 июля 2020 года — +38,8!
— Пока погода июля полностью оправдывает долгосрочный прогноз гидрометцентра: средняя температура на 1,4 градуса выше нормы (норма +22,5) и количество осадков 70% от нормы (норма 58 мм), — продолжает Александр Сушков.
ЗДОРОВЬЕ ПОД УГРОЗОЙ.
И все-таки переносить такие экстремальные температуры людям, а особенно детям и старикам, а также имеющим хронические заболевания, нелегко. В жаркие дни увеличивается количество вызовов «скорой помощи», люди чаще попадают в больницы из-за обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Растет и число несчастных случаев, в том числе и на водоемах. В такое время разморенные жарой люди, часто теряют бдительность, отдыхая у реки или озера. А некоторые при этом еще и употребляет алкоголь!
Купание даже трезвым в местах большого скопления отдыхающих опасно для здоровья, говорят в Роспотребнадзоре. Санитарные врачи признали безопасными для водных процедур только пять пляжей в области. Это места отдыха на реке Битюг — «Косица» в селе Садовое Аннинского района, пляж «Волна» в селе Бродовое того же района и «Затон» в Анне. Также безопасными оказались — пруды «Мутный» в Отрадном Бутурлиновского района и «Каменная Балка» в Нижней Каменке Таловского района.
ОХЛАЖДАТЬСЯ НАДО ПРАВИЛЬНО.
Как бы ни хотелось остудиться разгоряченному человеку, врачи предостерегают от употребления ледяной воды. Залп такой жидкости может запросто вызвать спазм сосудов. Конечно, важно пополнять запасы жидкости в организме, но не переборщить. Ведь избыток воды опасен отеками, что дополнительно увеличивает нагрузку на организм.
Конечно, в такие дни лучше оставаться дома, а, отправляясь на улицу, брать с собой чистую негазированную воду и головной убор. И следить за своим самочувствием. Если вам вдруг резко стало жарко, повысилась температура тела, возникла слабость в ногах и желание присесть, то это может быть тепловой удар. В такой ситуации, прежде всего, необходимо восстановить водно-солевой баланс и постараться охладить себя. Смочите платок или салфетку водой и оботрите открытые участки тела. Постарайтесь присесть, это поможет избежать травм, если вдруг произойдет обморок. Не стесняйтесь просить помощи.
УГРОЗА ПОЖАРОВ.
Спасатели же предупреждают о резко возрастающих в экстремальную жару рисках лесных пожаров. В связи с этим запрещен въезд на машинах в сосновые леса. Кроме того, инспекторы жестче контролируют выполнение требований особого противопожарного режима, который действует в регионе с апреля до октября. Нарушителям грозят крупные штрафы.
НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ.
От жары страдают не только люди, но животные, растения и даже… асфальт.
В соцсети один из воронежцев рассказал, что заметил, как сотрудник одного магазина, придя на работу, первым делом выставляет на улицу емкость с водой. «Это для грачей, они в жару часто гибнут от жажды», — так парень объяснил свои действия. И, действительно, птицы уже сидят на деревьях, поджидая своего спасителя.
Кстати, летом на улицах Воронежа часто можно заметить миски с водой у магазинов. Их выставляют, чтобы проходящие мимо собаки и кошки могли утолить жажду. И, конечно, владельцам животных надо помнить о необходимости как можно чаще поить в жару своих питомцев.
… И РАСТЕНИЯМ — ТОЖЕ.
Садоводы и огородники хлопочут на участках: в такие дни поливать растения приходится по два раза в день. При этом важно помнить, что делать это надо утром и вечером. Полив в дневное время при ярком солнце грозит растениям ожогами.
КОНДИЦИОНЕР НА КОЛЕСАХ.
Воронежские коммунальщики в жару круглосуточно поливают раскаленный асфальт и тротуары. Из-за высоких температур покрытие размягчается и деформируется под колесами машин, образуя колеи. Регулярный полив охлаждает дороги. Не забывают и про газоны, им тоже требуется много влаги.
Невероятно, но обычную коммунальную технику можно переоборудовать в … уличный кондиционер. Для этого струю воды направляют вверх, получается прохладный душ, которых на несколько градусов охлаждает не только асфальт, но и воздух.
КОГДА ПОХОЛОДАЕТ?
Мы спросили у Александра Сушкова, когда воронежцам ждать облегчения.
— К выходным станет немного прохладнее, до +27…+28, — говорит глава Воронежского гидрометцентра. — Но на следующей неделе 30-градусные значения вернутся.
А, значит, запасаемся шляпами, водой и терпением. И запоминаем приведенные выше инструкции.