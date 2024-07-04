Перед Крымским мостом второй час стоит очередь

По состоянию на 13.00 четверга, 4 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 183 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 183 транспортных средства», — говорится в сообщении.
Сообщается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта нет.
Напомним, в 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 216 автомобилей. Проезд со стороны Краснодарского края был свободен. До этого очередей перед мостом не было ни в Крыму, ни на Кубани.