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Перед Крымским мостом второй час стоит очередь

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 183 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 13.00 четверга, 4 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 183 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 183 транспортных средства», — говорится в сообщении.

Сообщается, что время ожидания составляет около часа. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта нет.

Напомним, в 12.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 216 автомобилей. Проезд со стороны Краснодарского края был свободен. До этого очередей перед мостом не было ни в Крыму, ни на Кубани.