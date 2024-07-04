Роспотребнадзор назвал район Петербурга, где клещи чаще всего кусают людей

С 27 июня по 3 июля в медицинские организации из-за присасывания клещей обратились 839 горожан, из них 99 детей до 17 лет. Специалисты зарегистрировали четыре случая заболевания клещевым энцефалитом, один из которых у ребенка, еще у 12 местных жителей диагностировали боррелиоз. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
— 121 эпизод присасывания опасных членистоногих зафиксировали в черте города. Наибольшее количество обратившихся по этому поводу наблюдалось в Пушкинском районе — 40 человек, — уточнило ведомство.
На втором месте по популярности у кровопийц оказался Курортный район. Там на них пожаловались 36 петербуржцев, еще восемь — в Приморском, по шесть — в Выборгском и Красносельском. Надо сказать, что неделей раньше в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 797 горожан, из них 125 детей до 17 лет. При этом в городе на Неве тогда выявили три эпизода клещевого энцефалита. В лидерах по количеству присасываний также был Пушкинский район, но тогда о членистоногих заявили 29 человек.
По данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года против клещевого энцефалита получили прививки 54 548 человек, в том числе 16 639 детей. При этом специалисты продолжают призывать горожан регулярно проводить осмотры себя и своих близких, особенно во время или после прогулки в парках и лесах. Ведь попав на одежду, кровопийца не сразу присасывается, поэтому есть шанс вовремя его обнаружить и избежать неприятностей.
Напомним, клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, поражающая преимущественно центральную нервную систему. Ее тяжелая форма может привести к летальному исходу или стойкой инвалидизации. Чтобы не допустить заражения, необходимо сделать прививку, а также соблюдать несколько простых правил. Так, не стоит пренебрегать закрытой обувью, головным убором, специальными аэрозольными средствами и закрытой одеждой. Но если случилось так, что вас укусил членистоногий, то необходимо немедленно обратиться в травмпункт, где его снимут и отправят на исследование.