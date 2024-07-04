Роспотребнадзор назвал район Петербурга, где клещи чаще всего кусают людей

На втором месте по популярности у кровопийц оказался Курортный район. Там на них пожаловались 36 петербуржцев, еще восемь — в Приморском, по шесть — в Выборгском и Красносельском. Надо сказать, что неделей раньше в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 797 горожан, из них 125 детей до 17 лет. При этом в городе на Неве тогда выявили три эпизода клещевого энцефалита. В лидерах по количеству присасываний также был Пушкинский район, но тогда о членистоногих заявили 29 человек.