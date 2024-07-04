В Узбекистане запустили конкурс на лучший дизайн памятных монет и сувенирных наборов. Главному победителю — 20 миллионов сумов

Победитель конкурса получит 20 миллионов сумов. За второе место выплатят 15 миллионов сумов, за третье — 10 миллионов сумов. Остальные участники получат по 3 миллиона сумов. Кроме того, автор отчеканенных и введенных в обращение памятных монет и сувениров получит дополнительно единовременный гонорар в 10 миллионов сумов.