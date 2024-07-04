Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане запустили конкурс на лучший дизайн памятных монет и сувенирных наборов. Главному победителю — 20 миллионов сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Объединение «Давлат белгиси» при Центробанке объявило конкурс на разработку дизайна памятных монет и сувенирных наборов. Победители получат денежные призы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

К участию в конкурсе приглашаются специалисты в области изобразительного искусства, дизайна, графики, иллюстрации, рекламы и других схожих направлений. Конкурсный отбор будет проводиться в два этапа.

На выбор конкурсантам предлагаются такие темы:

  • исторические и святые места;
  • ценности, культура и история нашего народа;
  • национальная валюта Узбекистана;
  • Великий Шелковый путь;
  • спортивная сфера;
  • природа и животный мир;
  • национальные ремесла;
  • свободная тема.

Дизайн должен быть авторским и не воспроизводить предыдущие работы. Его можно создать с помощью компьютерной графики внутри круга или нарисовать карандашом на бумаге формата А4. Дизайн монет или сувениров должен состоять из лицевой и обратной сторон и краткого описания.

Дизайн-проекты принимаются до 31 июля.

Специалисты рабочей группы «Давлат белгиси» изучат работы и отберут 30 лучших дизайн-проектов, а затем вместе с авторами доработают эскизы. Их обсудят в комиссии Центробанка, которая в течение пяти рабочих дней выберет 15 победителей.

Победитель конкурса получит 20 миллионов сумов. За второе место выплатят 15 миллионов сумов, за третье — 10 миллионов сумов. Остальные участники получат по 3 миллиона сумов. Кроме того, автор отчеканенных и введенных в обращение памятных монет и сувениров получит дополнительно единовременный гонорар в 10 миллионов сумов.