В Узбекистане запустили конкурс на лучший дизайн памятных монет и сувенирных наборов. Главному победителю — 20 миллионов сумов

К участию в конкурсе приглашаются специалисты в области изобразительного искусства, дизайна, графики, иллюстрации, рекламы и других схожих направлений. Конкурсный отбор будет проводиться в два этапа.
На выбор конкурсантам предлагаются такие темы:
- исторические и святые места;
- ценности, культура и история нашего народа;
- национальная валюта Узбекистана;
- Великий Шелковый путь;
- спортивная сфера;
- природа и животный мир;
- национальные ремесла;
- свободная тема.
Дизайн должен быть авторским и не воспроизводить предыдущие работы. Его можно создать с помощью компьютерной графики внутри круга или нарисовать карандашом на бумаге формата А4. Дизайн монет или сувениров должен состоять из лицевой и обратной сторон и краткого описания.
Дизайн-проекты принимаются до 31 июля.
Специалисты рабочей группы «Давлат белгиси» изучат работы и отберут 30 лучших дизайн-проектов, а затем вместе с авторами доработают эскизы. Их обсудят в комиссии Центробанка, которая в течение пяти рабочих дней выберет 15 победителей.
Победитель конкурса получит 20 миллионов сумов. За второе место выплатят 15 миллионов сумов, за третье — 10 миллионов сумов. Остальные участники получат по 3 миллиона сумов. Кроме того, автор отчеканенных и введенных в обращение памятных монет и сувениров получит дополнительно единовременный гонорар в 10 миллионов сумов.