В Кузбассе обрушился пролет здания Дворца творчества с 4-го по 1-й этаж

Как сообщает 112, в городе Белово рухнул пролет здания местного Дворца детского творчества. Речь идет о перекрытиях и несущих стенах с 4-го по 1-й этаж. В МЧС России по Кузбассу kuzbass.aif.ru информацию не подтвердили, однако новость уже разлетелась по всем местным пабликам.
«Пока в разработке, ничего не можем сказать», — ответили нам в пресс-службе МЧС.
По данным журналистов, обошлось без пострадавших. 10 сотрудников эвакуировались самостоятельно. Обломки упали во двор.
«За час до этого забрали детей с лагеря, что бы было, случись это чуть раньше», — пишут подписчики в кузбасских пабликах.
На месте ЧП работают правоохранительные органы и коммунальщики, которые разбирают завалы.