В Кузбассе обрушился пролет здания Дворца творчества с 4-го по 1-й этаж

Как сообщает 112, в городе Белово рухнул пролет здания местного Дворца детского творчества. Речь идет о перекрытиях и несущих стенах с 4-го по 1-й этаж. В МЧС России по Кузбассу kuzbass.aif.ru информацию не подтвердили, однако новость уже разлетелась по всем местным пабликам.