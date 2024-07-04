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Новый парк со стадионом появится в Приморском районе

Он будет готов к 2030 году.

В Приморском районе Санкт-Петербурга разобьют новый парк, информацией об этом поделилась компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Парк создадут в два этапа. Сначала благоустроят территорию площадью пять гектаров со стадионом. На этом участке работы намерены закончить в следующем году.

Полностью Центральный парк завершат в 2030 году. Под него отведено 20 гектаров. Помимо стадиона собираются возвести несколько детских и спортивных площадок, а также велодорожки. Аллеи обещают украсить инсталляциями и арт-объектами.

Строительство парка начнётся до конца лета. В первую очередь запланированы работы по изменению рельефа местности. На территории появятся насыпные холмы. Их высота достигнет 14 метров.

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