Новый парк со стадионом появится в Приморском районе

В Приморском районе Санкт-Петербурга разобьют новый парк, информацией об этом поделилась компания «Главстрой Санкт-Петербург».
Парк создадут в два этапа. Сначала благоустроят территорию площадью пять гектаров со стадионом. На этом участке работы намерены закончить в следующем году.
Полностью Центральный парк завершат в 2030 году. Под него отведено 20 гектаров. Помимо стадиона собираются возвести несколько детских и спортивных площадок, а также велодорожки. Аллеи обещают украсить инсталляциями и арт-объектами.
Строительство парка начнётся до конца лета. В первую очередь запланированы работы по изменению рельефа местности. На территории появятся насыпные холмы. Их высота достигнет 14 метров.