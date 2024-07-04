В Крыму поблагодарили спортсменов — победителей игр БРИКС

Одну из золотых медалей завоевал крымский борец — действующий чемпион России по вольной борьбе, мастер спорта международного класса Анзор Закуев. Художественная гимнастка Нонна Нянина стала победительницей в командном зачете, заняла второе место в групповых упражнениях в многоборье, а в групповых упражнениях с обручем взяла «золото». Завоевал золотую медаль и спортсмен Эмин Сефершаев, который занимается греко-римской борьбой. Легкоатлетка из Ялты Дана Назюта вошла в тройку лучших спортсменов России в метании копья.