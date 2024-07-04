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Захара Прилепина во второй раз наградили орденом Мужества

Российского писателя и политика Захара Прилепина наградили в Кремле орденом Мужества. Это уже вторая такая награда писателя, впервые он получил орден Мужества после пережитого им покушения весной 2023 года. Господин Прилепин также получил медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу писателя.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба Захара Прилепина также сообщила, что орденами Мужества в Кремле наградили пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). На сайте Кремля сообщений о награждении пока не было.

6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован. Александр Шубин погиб на месте. По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донбасса Александр Пермяков. По данным следствия, мужчина работал по заданию украинских спецслужб.

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