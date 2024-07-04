Захара Прилепина во второй раз наградили орденом Мужества

6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором ехали Захар Прилепин и его соратник, участник батальона «Оплот» Александр Шубин. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован. Александр Шубин погиб на месте. По подозрению в причастности к преступлению был задержан уроженец Донбасса Александр Пермяков. По данным следствия, мужчина работал по заданию украинских спецслужб.