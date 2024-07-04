Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге и Ленобласти объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля

С вечера 4 июля погоду в регионах будет формировать новый циклон, который принесет ряд опасных метеорологических явлений.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°

Как сообщил синоптик Александр Колесов, на вечер 4 и сутки 5 июля составлено штормовое предупреждение о непогоде. Во второй половине четверга в регионы нагрянет циклон, который вызовет ливни, сильный град и ураганный ветер до 27 м/с.

Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с, расчеты нам показывают и вероятность 30 м/с и более. Мало того, остается вероятность образования смерчей, даже в ночные часы. По территории Ленинградской области всё это приходится на восточные районы, а потом сместится на юг Карелии, — предупредил Колесов.