В Петербурге и Ленобласти объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля

Как сообщил синоптик Александр Колесов, на вечер 4 и сутки 5 июля составлено штормовое предупреждение о непогоде. Во второй половине четверга в регионы нагрянет циклон, который вызовет ливни, сильный град и ураганный ветер до 27 м/с.
Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с, расчеты нам показывают и вероятность 30 м/с и более. Мало того, остается вероятность образования смерчей, даже в ночные часы. По территории Ленинградской области всё это приходится на восточные районы, а потом сместится на юг Карелии, — предупредил Колесов.