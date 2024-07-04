В Петербурге и Ленобласти объявлено штормовое предупреждение на 4 и 5 июля

Кроме гроз ожидаются сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с, расчеты нам показывают и вероятность 30 м/с и более. Мало того, остается вероятность образования смерчей, даже в ночные часы. По территории Ленинградской области всё это приходится на восточные районы, а потом сместится на юг Карелии, — предупредил Колесов.