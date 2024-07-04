В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту обрушения Дворца творчества

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением элементов и конструкций Дворца творчества в городе Белово. Перекрытия и стены рухнули с первого по четвертый этаж здания, посетителей своевременно эвакуировали.
Это произошло около 16:30 часов по местному времени. На место выехала следственная группа, которая продолжает работу по осмотру места происшествия.
«Следователями СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщают правоохранители.
Прокуратура взяла дело на контроль. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб также выехал исполняющий обязанности прокурора г. Белово Василий Корнеев.