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В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту обрушения Дворца творчества

Посетителей своевременно эвакуировали.

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело в связи с обрушением элементов и конструкций Дворца творчества в городе Белово. Перекрытия и стены рухнули с первого по четвертый этаж здания, посетителей своевременно эвакуировали.

Это произошло около 16:30 часов по местному времени. На место выехала следственная группа, которая продолжает работу по осмотру места происшествия.

«Следователями СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщают правоохранители.

Прокуратура взяла дело на контроль. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб также выехал исполняющий обязанности прокурора г. Белово Василий Корнеев.