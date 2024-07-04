Шторм накроет Крым в ближайшие часы

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−2 часа и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.
Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.
Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится — будет так же жарко — до 32−33 градусов тепла.