Шторм накроет Крым в ближайшие часы

Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится — будет так же жарко — до 32−33 градусов тепла.