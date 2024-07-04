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Шторм накроет Крым в ближайшие часы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. В ближайшие часы Крым накроют ливни с грозой, градом и шквалами, предупредили в крымском главке МЧС России.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 83% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−2 часа и до конца суток 4 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.

Также при сильном ветре опасность представляют рекламные щиты, деревья и электропровода.

Возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцента Татьяна Любецкая сообщила о надвигающихся на полуостров дождях с грозами, при этом она отметила, что температура воздуха существенно не изменится — будет так же жарко — до 32−33 градусов тепла.