«Сняли трубочку!» Девочка проглотила батарейку и 5 лет не дышала сама

Кемеровские врачи КОДКБ им. Ю. А. Атаманова когда-то спасли полуторагодовалую девочку, проглотившую батарейку. Это произошло 5 лет назад, однако лишь сейчас история болезни завершается благополучно. За эти 5 лет ребенок пережил искусственную кому и множественные реанимации. Как все было, рассказывает kuzbass.aif.ru.
Попытка снять трахеостому — реанимация.
«Год и семь ей было, она проглотила батарейку. Дочь играла со старшей сестрой, я отвернулась буквально на секунду — и все, жизнь перевернулась. Я смотрю: у Алисы во рту батарейка. Я и пальцем, и ногами вверх, но батарейка уже проглочена и пути назад не было», — вспоминает произошедшее Алена Громова, мама девочки.
Сразу же вызвали скорую. Пока ехали в детскую больницу, батарейка поползла наверх и встала в гортани. Эндоскописты сначала пытались ее достать без седации, но ведь ребенок маленький, конечно, дергался. Пришлось ставить наркоз. Батарейку, к счастью, достали, а Алису перевели в хирургию, куда девочка поступила уже с ненормальным дыханием — в гортани и пищеводе были повреждения. Пока батарейка несколько часов находилась в организме, успела окислиться и выделить щелочь.
Сильный химический ожог вызывал трудности с дыханием, которые спустя пару лет только усугубились. Врачи поставили трахеостому, и ребенок три года ходил с трубочкой в горле. Каждые три месяца и полгода трахеостому пытались ее снять, но при каждой попытке начиналась тахикардия из-за недостаточного дыхания, которая грозила остановкой сердца — это заканчивалось реанимацией.
«Мы много лежали в реанимации. И без сознания, и искусственная кома была, и в сознании. Каждый раз, когда происходили проблемы с дыханием», — рассказывает мама девочки.
Не глотайте батарейки.
Намучившиеся с проблемой Алисы Громовы даже слетали в Москву в лоринститут, но там в пластике отказали и предложили подождать, пока ребенок подрастет и организм окрепнет. Прошло лет прошло, и тогда в Кемерове врачи сделали ларингоскопию. Она и стала решающей. Заведующий оториноларингологическим отделением Дамир Ахтямов обрадовал Алену, что сейчас у ее дочери есть реальный шанс задышать самостоятельно.
«Сняли трубочку, неделю мы дышим хорошо. Дальше будем наблюдать, надеемся, что кошмар к нам не вернется», — радуется мама и благодарит врачей: реаниматологов, лоров, эндоскопистов. Говорит, Алиса очень подружилась с заведующим Дамиром и каждое утро ждала, пока он зайдет с обходом.
Сотрудники больницы даже записали с Алисой милый диалог. Но это сейчас он кажется милым, если не думать, сколькое пережила девочка.
— Алис, как тебе дышится сейчас?
— Хорошо.
— Что у тебя на шейке было?
— Трубочка.
— Какая?
— Ну она такая, прозрачная. Не глотайте батарейки.
Несколько лет Алису еще будут наблюдать врачи. На выпускном в детском саду девочка (обязательно в платье с пайетками! — хочет сама) будет петь песни и рассказывать стихи. А после лета, которым малышка в прямом смысле может надышаться, пойдет в 1 класс.
«Хочу напомнить о той опасности, которую в себе несут мелкие предметы, оставленные без внимания, а именно элементы питания, батарейки. Они с легкостью могут быть введены ребенком в полость носа, слуховой проход или же проглочены. Элементы при контакте со слизистой очень быстро начинают выделять разные химические вещества, вызывающие ожог. Эти ожоги могут касаться как органов дыхания, так и пищеварительной системы. Тяжесть и глубина поражения определяется видом элемента питания и длительностью его нахождения в организме. Иногда ожоги настолько сильны, что они вызывают перфорации (возникновение сквозного дефекта — Ред.), рубцовые сужения дыхательных путей или пищевода», — говорит Дамир Ахтямов.