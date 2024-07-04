«Сняли трубочку!» Девочка проглотила батарейку и 5 лет не дышала сама

«Хочу напомнить о той опасности, которую в себе несут мелкие предметы, оставленные без внимания, а именно элементы питания, батарейки. Они с легкостью могут быть введены ребенком в полость носа, слуховой проход или же проглочены. Элементы при контакте со слизистой очень быстро начинают выделять разные химические вещества, вызывающие ожог. Эти ожоги могут касаться как органов дыхания, так и пищеварительной системы. Тяжесть и глубина поражения определяется видом элемента питания и длительностью его нахождения в организме. Иногда ожоги настолько сильны, что они вызывают перфорации (возникновение сквозного дефекта — Ред.), рубцовые сужения дыхательных путей или пищевода», — говорит Дамир Ахтямов.