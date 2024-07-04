Умер Максим Нечитайло, бывший глава Прикубанского округа Краснодара

«Максим Эдуардович запомнится нам открытым, внимательным и доброжелательным человеком, а его энтузиазм, неутомимая энергия и стремление к нестандартным решениям позволили достичь в Прикубанском округе прекрасных результатов в различных сферах жизнедеятельности. Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и человеке с большой буквы останется в сердцах всех, кто его знал», — отметили в администрации Прикубанского округа.