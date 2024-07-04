Умер Максим Нечитайло, бывший глава Прикубанского округа Краснодара. Его не стало на 59-ом году жизни.
Максим Нечитайло в 1991 году окончил Свердловский юридический институт по специальной «Правоведение». В 1997 году стал замглавы Кропоткина — председателем комитета по экономике.
С 2003 года по 2007 год руководил службой ЖКХ в Туапсинском районе. С 2007 года по 2008 год трудился замгендиректора в краснодарской телерадиокомпании на канале СТС в городе Краснодаре. Позже занимал должность замдиректора департамента по связям с общественностью мэрии Краснодара.
С апреля 2008 по декабрь 2008 года Максим Нечитайло работал первым замглавы администрации Прикубанского округа Краснодара. В декабре 2008 года его назначили главой администрации Центрального округа Краснодара.
В октябре 2009 года Максима Нечитайло назначили и.о. главы Ейского района. С 2013 по 1016 год он руководил администрацией Прикубанского округа Краснодара, а с 2017 по 2022 год -организационно-правовым отделом и управлением в аппарате избирательной комиссии региона.
«Максим Эдуардович запомнится нам открытым, внимательным и доброжелательным человеком, а его энтузиазм, неутомимая энергия и стремление к нестандартным решениям позволили достичь в Прикубанском округе прекрасных результатов в различных сферах жизнедеятельности. Светлая память об этом деятельном и талантливом руководителе, коллеге и человеке с большой буквы останется в сердцах всех, кто его знал», — отметили в администрации Прикубанского округа.