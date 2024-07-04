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Депутатам Госдумы и сенаторам запретят несогласованные выезды из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РАПСИ. Госдума в четверг приняла законопроект об обязательном согласовании зарубежных поездок членов обеих палат парламента, сообщает пресс-служба Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

В первом чтении и в целом Государственная Дума единогласно приняла изменения в Федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ».

Законом устанавливается обязанность сенатора РФ и депутата Госдумы, планирующих выезд за пределы России, согласовывать свой выезд, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки такого информирования будут в дальнейшем определены советами Госдумы и Совета Федерации.

В случае нарушения такой обязанности по решению соответствующей палаты парламента полномочия сенатора РФ и депутата ГД могут быть прекращены досрочно. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость изменения законодательства обусловлена возникновением новых угроз безопасности России в условиях проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств.

В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Госдумы или сенатора РФ можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран.

Авторы инициативы указывают, что против ряда российских парламентариев в государствах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела. Принятие законопроекта позволит создать дополнительные гарантии защиты от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств.

Госдума
закон
Совет Федерации