Депутатам Госдумы и сенаторам запретят несогласованные выезды из России

В первом чтении и в целом Государственная Дума единогласно приняла изменения в Федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ».
В случае нарушения такой обязанности по решению соответствующей палаты парламента полномочия сенатора РФ и депутата ГД могут быть прекращены досрочно. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
В пояснительной записке отмечается, что необходимость изменения законодательства обусловлена возникновением новых угроз безопасности России в условиях проведения Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, санкционного давления западных стран и значительной активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб недружественных государств.
В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Госдумы или сенатора РФ можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран.
Авторы инициативы указывают, что против ряда российских парламентариев в государствах, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда или сотрудничают с ним, возбуждены уголовные дела. Принятие законопроекта позволит создать дополнительные гарантии защиты от неправомерного преследования со стороны правоохранительных и судебных органов недружественных государств.