150 тысяч машин в сутки: Как не попасть в пробку на М-4 «Дон» в сезон отпусков, рассказали в Госавтоинспекции

Пик сезона, когда жители северных регионов страны штурмуют юг в сезон отпусков, — в разгаре. И с каждым днем лета все больше автомобилей едет через Ростовскую область в сторону Черного моря.
О затруднениях движения на трассе М-4 «Дон» в пределах Ростовской области в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» волне 89,8 FM рассказал начальник отдела пропаганды Управления ГАИ по региону Александр Мухин.
150 ТЫСЯЧ МАШИН В СУТКИ.
Сейчас на трассе М-4 «Дон» дорожных работ не производится. А если какие-то и есть, то они, в основном, однодневные. И проводятся только в те часы, когда на дороге наименьшая концентрация передвижения.
Однако на въезде в Ростовскую область со стороны Чертковского и Каменского районов, а также на развилке на Новошахтинск часто возникают затруднения в передвижении. Причиной этому, по словам собеседника, в первую очередь является увеличение потока транспорта.
— Мы замеряли прохождение автомобилей через М-4 «Дон» в Каменском районе. И на сегодняшний день пик передвижения составляет более 150 тысяч машин в течение суток.
Но не только это является причиной. Автомобилистам надо помнить: эти участки дороги связаны с затяжными подъемами. И именно на этих отрезках дороги у большегрузов есть тенденция к сбрасыванию скорости.
— При 40-градусной жаре большегруз не выдерживает, водителю приходится снижать скорость до 50−60 километров в час. Поэтому и притормаживается основой поток транспорта. На этих участках идет резкий перепад по скорости движения. Поэтому водителям нужно быть внимательными и заранее прогнозировать эту ситуацию. И тогда никакой опасности не будет.
ПИК ПРИХОДИТСЯ НА 16:00.
А вот в выходные дни проблем на участках с затяжными подъемами не возникает. Аналогичная ситуация и в ночное время, и в утренние часы. Но проскочить в этот промежуток времени у большинства туристов не получается.
— Когда жители северных регионов едут на юг, они обычно выезжают рано утром. И к нашей Ростовской области они подъезжают в послеобеденное время — в районе 16:00. Так и возникают заторы. Сейчас эта ситуация просматривается только в сторону юга. Но в конце июля будет возникать и в обратном направлении.
По словам Александра Мухина, чтобы профилактировать ДТП на этих участках направляется экипаж ДПС.
— Чтобы он обеспечивал патрулирование. А, понимая, что большинство водителей планирует проскочить ночью по холодку, то в это время суток мы отправляем автомобили спецслужб, которые включают проблесковые маячки для привлечения внимания водителей. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы не было непредвиденных остановок в местах, где это запрещено. Ведь из-за этого потом и возникают аварии.
К примеру, из-за жары в машине потек антифриз и сломалась система охлаждения. Водитель останавливается, а потом из-за этой поломки происходит еще и ДТП. Важно помнить, что на федеральной автомобильной дороге всегда повышенная скорость движения. И, если там происходит авария, то риски тяжких последствий — высоки.