150 тысяч машин в сутки: Как не попасть в пробку на М-4 «Дон» в сезон отпусков, рассказали в Госавтоинспекции

— Чтобы он обеспечивал патрулирование. А, понимая, что большинство водителей планирует проскочить ночью по холодку, то в это время суток мы отправляем автомобили спецслужб, которые включают проблесковые маячки для привлечения внимания водителей. Это делается, в первую очередь, для того, чтобы не было непредвиденных остановок в местах, где это запрещено. Ведь из-за этого потом и возникают аварии.