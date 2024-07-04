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Родителей, поженивших несовершеннолетних подростков в Бухаре, оштрафовали

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бухаре оштрафовали родителей, организовавших свадьбу 16-летнего юноши и 17-летней девушки.

Источник: Podrobno.uz

Правоохранители Каракульского района провели доследственную проверку и оформили в отношении родителей административный протокол по части 2 статьи 47−3 Кодекса об административной ответственности. Они были оштрафованы на 7 базовых расчетных величин — это почти 2,4 миллиона сумов. Отмечается, что родители не проводили никах и не регистрировали брак в ЗАГСе, а провели лишь свадебную церемонию.

«Нарушение семейного кодекса Узбекистана, предусматривающего брачный возраст и для мужчин и для женщин с 18 лет, совершенно противоречит праву ребенка на образование, здравоохранение и гармоничное физическое, умственное и духовное развитие», — подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмана.