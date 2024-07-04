Родителей, поженивших несовершеннолетних подростков в Бухаре, оштрафовали

Правоохранители Каракульского района провели доследственную проверку и оформили в отношении родителей административный протокол по части 2 статьи 47−3 Кодекса об административной ответственности. Они были оштрафованы на 7 базовых расчетных величин — это почти 2,4 миллиона сумов. Отмечается, что родители не проводили никах и не регистрировали брак в ЗАГСе, а провели лишь свадебную церемонию.