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Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

Источник: © РИА Новости

Авторами инициативы выступили, в частности, спикер ГД Вячеслав Володин, лидер фракции ЕР в ГД Владимир Васильев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.

Правительство РФ ранее поддержало данный законопроект.

Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате.

Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.

«Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», — добавил Володин.

Володин Вячеслав
Госдума
Матвиенко Валентина
Совет Федерации
закон