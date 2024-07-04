Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан

Авторами инициативы выступили, в частности, спикер ГД Вячеслав Володин, лидер фракции ЕР в ГД Владимир Васильев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев.
Правительство РФ ранее поддержало данный законопроект.
Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате.
Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.
«Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», — добавил Володин.