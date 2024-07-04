Госдума приняла в I чтении проект о защите трудовых прав граждан

«Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости», — добавил Володин.