В нескольких СНТ Уфы ожидается перелив дорог.

Чрезвычайные службы предупреждают, что в нескольких садовых обществах Уфы возможны переливы дорог — из-за повышения уровня воды в реке Уфе.
Это СНТ Кировского района: «Зелёный мыс», «Гипроводхоз», «Дорожник», «Дубки», «Журналист», «Красный сад», «Маяк», «Октябрь-5», «Рассвет», «Труд», «Уфимка», «Ягодка», «Березка-4».
«Садоводам из этих СНТ необходимо в ближайшее время покинуть территорию товарищества. А тем, кто планирует поездку в сад — отложить её до улучшения обстановки», — рекомендовали владельцам участков.
Как сообщалось ранее, подтопления прогнозируются и в других населённых пунктах по республике, а на пляжах Уфы запретили купаться из-за подъёма уровня рек — течение усилилось, что может быть опасно для людей.