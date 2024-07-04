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Скоро зной +40 градусов нам покажется терпимым: На Молдову надвигается новая волна сильнейшей жары

Жара, по данным метеорологов, продлится с 8 по 19 июля.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 66% 757 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

На Молдову надвигается новая волна сильной жары.

Согласно данным Государственной метеорологической службы, с 8 по 11 июля на юге Молдовы ежедневно ожидается +36 и более градусов.

В то же время, Глобальная система прогнозирования (GFS) сообщает о +38 градусов. При этом, жара, по данным этого сервиса, продлится с 8 по 19 июля.

По данным Tropical Tidbits, Молдову ждет неделя экстремально жаркой погоды. Фото: соцсети.

Напомним, в период высоких температур следует быть предельно осторожными — избегайте длительного пребывания под прямыми лучами солнца и избегайте физических нагрузок.