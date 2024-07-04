Скоро зной +40 градусов нам покажется терпимым: На Молдову надвигается новая волна сильнейшей жары

На Молдову надвигается новая волна сильной жары.
Согласно данным Государственной метеорологической службы, с 8 по 11 июля на юге Молдовы ежедневно ожидается +36 и более градусов.
В то же время, Глобальная система прогнозирования (GFS) сообщает о +38 градусов. При этом, жара, по данным этого сервиса, продлится с 8 по 19 июля.
По данным Tropical Tidbits, Молдову ждет неделя экстремально жаркой погоды. Фото: соцсети.
Напомним, в период высоких температур следует быть предельно осторожными — избегайте длительного пребывания под прямыми лучами солнца и избегайте физических нагрузок.