Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Исследование показало, что основным источником такого стресса могут быть дети. Присутствующие в доме малыши часто двигаются порывисто и непредсказуемо, производят громкие звуки, что способно напугать и нервировать животных. Также дети часто не знают, как правильно общаться с кошками. Грубое обращение может вызывать у них стресс и ощущение угрозы. Плюс во время игр дети могут вторгаться в укромные места, где кошки чувствуют себя в безопасности.