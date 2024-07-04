Ученые рассказали, как отучить кошку драть мебель

Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
Ученые установили, что некоторые внешние факторы, определенные виды игр и повышенная ночная активность способствовали проблемному поведению животных. Однако главную причину исследователи увидели в стрессе.
Исследование показало, что основным источником такого стресса могут быть дети. Присутствующие в доме малыши часто двигаются порывисто и непредсказуемо, производят громкие звуки, что способно напугать и нервировать животных. Также дети часто не знают, как правильно общаться с кошками. Грубое обращение может вызывать у них стресс и ощущение угрозы. Плюс во время игр дети могут вторгаться в укромные места, где кошки чувствуют себя в безопасности.
Стрессогенность контактов с детьми для каждой кошки индивидуальна и во многом зависит от ее характера и прошлого опыта. Хорошо социализированные животные обычно лучше переносят присутствие ребенка, отметили исследователи. Специалисты также предупредили, что связь между кошачьей привычкой драть мебель и наличием в доме детей еще недостаточно изучена и требует дополнительных исследований.
Негативно влиять на поведение усатых питомцев способны нехватка игр или, наоборот, их избыток и неправильный характер. По словам исследователей, для кошек очень важны структурированные и регулярные игры, имитирующие успешную охоту.
Предлагаемые авторами стратегии по коррекции проблемного поведения направлены на устранение стрессовых факторов и создание для кошек более гармоничных и комфортных условий. Ученые советуют устанавливать когтеточки вблизи предметов, которые кошки часто царапают, обеспечить животным безопасные укрытия и места для наблюдений на возвышении.
Кроме того, разнообразные игрушки, правильные игры, не провоцирующие перевозбуждение и фрустрацию, и дополнительные средства вроде синтетических кошачьих феромонов тоже помогают отвлечь от нежелательных действий и сделать активность кошек менее разрушительной, заключили исследователи.