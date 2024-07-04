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Власти Зеленоградска решили ограничить доступ к волнорезам

В администрации муниципалитета обсуждают «креативные идеи».

Власти Зеленоградска решили ограничить доступ к волнорезам. Об этом рассказали на аппаратном совещании в администрации муниципалитета, пишет «Волна».

«В администрации обсуждают некоторые креативные идеи, реализация которых позволит, если не перекрыть, то уж точно осложнить доступ “экстремалов” на волнорезы», — говорится в публикации.

На совещании отметили, что в Зеленоградске практически ежедневно фиксируют нарушения правил поведения в общественных местах, в том числе на пляжах. Особенно часто спасателям приходится объяснять отдыхающим, что волнорезы — не место для прогулок, отдыха или фотосессий. Это в первую очередь гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты береговой линии. Выход на волнорезы запрещён, однако люди часто игнорируют ограничения.

Ранее в Калининградской области решили чаще штрафовать за купание в неположенных местах. Власти решили проводить дополнительные рейды. Полиция также усилит контроль за распитием спиртных напитков на пляжах.