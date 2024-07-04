Власти Зеленоградска решили ограничить доступ к волнорезам

На совещании отметили, что в Зеленоградске практически ежедневно фиксируют нарушения правил поведения в общественных местах, в том числе на пляжах. Особенно часто спасателям приходится объяснять отдыхающим, что волнорезы — не место для прогулок, отдыха или фотосессий. Это в первую очередь гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты береговой линии. Выход на волнорезы запрещён, однако люди часто игнорируют ограничения.