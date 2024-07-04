Синоптики рассказали, когда в Новосибирске закончатся дожди

Июль для новосибирцев обещает быть теплым, но дождливым. Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Синоптики отмечают, что на этой неделе ожидаются частые дожди. Такая погода сохранится всю декаду (10 дней) июня. Аномальной жары на первую половину июля не ожидается.
«Первые 10 дней будет умеренно теплая погода, поскольку в ночные часы преобладает температура +12… +17 градусов, днем — +20… +27 градусов. Также ожидаются осадки в большинстве дней декады: кратковременные дожди, грозы и ливни», — уточнили синоптики.
На выходных, отмечают в Западно-Сибирском УГМС, дождливая погода будет постепенно уменьшаться. Со следующей недели осадки будут меньшей интенсивности.