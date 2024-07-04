Новая краевая инфекционная больница приняла первых пациентов

Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.
«Пациенты стационара обживают современные палаты. Это удобные, просторные боксы с мебелью и оборудованием, оснащенные необходимыми инженерными коммуникациями. К примеру, в отделении № 1 в данный момент лечение получают 20 пациентов с различными инфекционными заболеваниями, которые в плановом режиме были переведены сюда 4 июля. До конца дня будут переведены все оставшиеся пациенты из корпусов с улицы Пушкина», — пишет госпожа Крутень.
Новая инфекционная больница площадью 30 тыс. кв. м построена на ул. Космонавта Леонова, 84. В учреждении открыто пять инфекционных, реанимационное, приемно-диагностическое и лечебно-диагностическое отделения. Больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, есть кабинеты диагностики, отдельное амбулаторно-диагностическое отделение на 80 посещений в смену.