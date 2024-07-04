Новая краевая инфекционная больница приняла первых пациентов

«Пациенты стационара обживают современные палаты. Это удобные, просторные боксы с мебелью и оборудованием, оснащенные необходимыми инженерными коммуникациями. К примеру, в отделении № 1 в данный момент лечение получают 20 пациентов с различными инфекционными заболеваниями, которые в плановом режиме были переведены сюда 4 июля. До конца дня будут переведены все оставшиеся пациенты из корпусов с улицы Пушкина», — пишет госпожа Крутень.