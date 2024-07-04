На Netflix вышел «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» с Эдди Мерфи

Семейная драма, на которой здесь сделан основной акцент (герой Мерфи несколько лет не общается с дочерью и должен добиться ее прощения), не вызывает никаких эмоций: лента не утруждает себя даже избитым приемом с внезапно вскрывшимся фактом отцовства, а просто ретроспективно засовывает Джейн и весь сопутствующий багаж за кадр франшизы. По подсчетам выходит, что на момент событий третьего фильма она существовала уже около пары лет. Пожалуй, нет более прискорбного варианта окончательной трансформации в «батино кино» (отдельно еще настораживает, что реальные дети Мерфи тут в эпизодах заковывают его в наручники и бьют электрошокером).