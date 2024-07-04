До 15 сентября перекроют движение по одной из улиц в Алматы

Ограничения вводятся в связи с проведением плановой реконструкции и ремонта теплосетей.
В Ауэзовском районе частично ограничат движение с 22:00 четверга, 4 июля, до 12:00 пятницы, 5 июля, по улице Сулейменова от улицы Токтабаева до улицы Черепанова в южном направлении для проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода.
Движение автотранспорта в северном направлении будет открыто.
В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.
Движение будет перекрыто в обе стороны.
«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садов, 4 объекта образования, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов.
Подчеркивается, что подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.
Ранее жителей горда предупреждали, что с вечера 5 июля до 8 июля включительно будет закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.
Также по 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома № 375 до дома № 419, из-за замены 57-летнего трубопровода.