Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 15 сентября перекроют движение по одной из улиц в Алматы

В Алматы на время реконструкции и ремонта теплосетей ограничат проезд по нескольким улицам, по одной — до 15 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Источник: Nur.kz

Ограничения вводятся в связи с проведением плановой реконструкции и ремонта теплосетей.

В Ауэзовском районе частично ограничат движение с 22:00 четверга, 4 июля, до 12:00 пятницы, 5 июля, по улице Сулейменова от улицы Токтабаева до улицы Черепанова в южном направлении для проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального трубопровода.

Движение автотранспорта в северном направлении будет открыто.

В Бостандыкском районе с 5 июля по 15 сентября 2024 года будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Движение будет перекрыто в обе стороны.

«Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садов, 4 объекта образования, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов.

Подчеркивается, что подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Ранее жителей горда предупреждали, что с вечера 5 июля до 8 июля включительно будет закрыто движение для автотранспорта в микрорайоне Айнабулак на пересечении улиц Жумабаева и Макатаева.

Также по 31 августа 2024 года в Турксибском районе Алматы ограничено движение для автотранспорта по проспекту Суюнбая, от дома № 375 до дома № 419, из-за замены 57-летнего трубопровода.