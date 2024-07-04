Власти Петербурга объяснили, почему в некоторых автобусах не работают кондиционеры в жару

Как только в Петербург приходит лето, в каждом автобусе начинается та самая битва между воинами тепла и холода. И звучит она всегда одинаково: «Мне дует!», «А мне душно!». Яблоком раздора тут становится кондиционер. Но порой воины заключают однозначное перемирие — если кондиционер в автобусе вовсе не работает, и плохеет всем сразу. Такие случаи в жарком июне уже были: жаловались на равнодушных водителей, на открытые люки и форточки, а также на +40 градусов в салоне. SPB.KP.RU отправилась в автобусный парк — смотреть, как проверяют «холодильное» оборудование перед выходом автобусов на работу и на линии.