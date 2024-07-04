Власти Петербурга объяснили, почему в некоторых автобусах не работают кондиционеры в жару

Как только в Петербург приходит лето, в каждом автобусе начинается та самая битва между воинами тепла и холода. И звучит она всегда одинаково: «Мне дует!», «А мне душно!». Яблоком раздора тут становится кондиционер. Но порой воины заключают однозначное перемирие — если кондиционер в автобусе вовсе не работает, и плохеет всем сразу. Такие случаи в жарком июне уже были: жаловались на равнодушных водителей, на открытые люки и форточки, а также на +40 градусов в салоне. SPB.KP.RU отправилась в автобусный парк — смотреть, как проверяют «холодильное» оборудование перед выходом автобусов на работу и на линии.
ШТРАФ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ.
Стражи автобусного порядка — контролеры комитета по транспорту. Только не те, что проверяют у нас проездные в пути — за оплатой проезда следят ревизоры. А контролеры обходят автобусный парк и осматривают каждый автобус перед тем, как он выезжает на линию: работают ли экран, валидаторы и приспособления для инвалидов, на месте ли наклейки с информацией о маршруте, чисто ли в салоне. Кондиционер тоже обязательно проверяется.
— С утра автобусы выходят с исправными кондиционерами. В редких случаях их не успевают отремонтировать, например, если запчасти не поступили. Чаще всего техника ломается на линии: кондиционеры не выдерживают нагрузки в часы-пик и периоды высокой температуры, а система охлаждения на крыше может забиться пухом. Но сломавшийся кондиционер — не основание для снятия автобуса с линии. Это только нарушение, которое по условиям госконтракта приводит к штрафной санкции для перевозчика, — объяснил Алексей Коршунов, начальник управления контроля транспорта «Организатор перевозок».
Дело в том, что работа кондиционеров связана с рекомендациями Министерства транспорта. Они не так строги, как ГОСТы или СНИПы (строительные формы и правила). Так что чрезмерная духота или холодрыга в салоне — только повод для штрафа в тысячу рублей. Сколько бы нарушений ни допустил перевозчик, размер штрафа не вырастет. Максимум, что могут сделать власти — часто проверять нарушителя, чтобы неповадно было.
Виноваты в отключении кондиционеров и форточки с люками, которые по привычке открывают пассажиры. Однако кондиционер не рассчитан на охлаждение уличного воздуха, так что перегревается и уходит в так называемый сервисный режим.
А ЧТО НА ПРАКТИКЕ.
Контролеры работают в автобусах парами. У одного — нагрудный видеорегистратор, у второго -термогигрометр. Это навороченный термометр, соединенный проводком с палочкой — она улавливает в воздухе уровень нагрева и влажности. В салоне делается три замера: под потолком, на уровне груди и на уровне колен, ведь под потолком всегда жарче, а холодный воздух спускается вниз. Из трех показателей высчитывают среднее значение — вот и температура в салоне.
Следим, как взмахивают палочкой контролеры:
— 24,7 градуса наверху, 24,8 градуса на уровне пояса, 24,7 градуса внизу. Средняя температура — 24,7 градуса, — отчеканивают контролеры.
В салоне допустима температура не ниже +12, если за окном около +5 градусов, и не выше +25, если за окном выше +20. Жарче +25 — уже нарушение.
Температура зафиксирована, время повторить утренний осмотр. Кстати, заходя на остановке, контролеры сливаются с толпой пассажиров. Специалисты специально не надевают приметные желтые жилеты, чтобы недобросовестные водители не успели среагировать и запоздало включить кондиционер или убрать из рук смартфон. Нарушил так нарушил!
ЦИФРА.
559 нарушений температурного режиме было выявлено в июне.
4875 автобусов было проверено за июнь.
3,5% автобусов работали на линии с нарушением температурного режима в июне.
95,4% всех автобусов города оборудованы кондиционерами.