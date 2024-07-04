Приезжим врачам готовы платить свыше ста тысяч рублей

Багратионовская Центральная больница ищет участкового врача-педиатра и терапевта на заработную плату в размере от 108,3 до 160,4 тыс. рублей. При этом больница участвует в программе «Земский доктор», предлагает жилищный сертификат, подъёмные при первом трудоустройстве, а также компенсацию съема жилья первые 6 месяцев после трудоустройства.