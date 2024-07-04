Приезжим врачам готовы платить свыше ста тысяч рублей

По данным Центра занятости населения, топ-5 высокооплачиваемых профессий в сфере здравоохранения Калининградской области возглавил врач-терапевт.
Самый высокий уровень оплаты труда предлагает Городская больница № 3 — врачу общей практики и терапевту готовы платить от 69,8 до 162,5 тыс. рублей. При этом работодатель готов компенсировать съем жилья, субсидировать ипотеку, помочь с переездом в регион и осуществить выплату подъемных при условии, что соискатель впервые трудоустраивается в государственные медицинские организации Калининградской области.
Багратионовская Центральная больница ищет участкового врача-педиатра и терапевта на заработную плату в размере от 108,3 до 160,4 тыс. рублей. При этом больница участвует в программе «Земский доктор», предлагает жилищный сертификат, подъёмные при первом трудоустройстве, а также компенсацию съема жилья первые 6 месяцев после трудоустройства.
Советская Центральная городская больница ищет врача-неонатолога с зарплатой от 48,5 до 118,5 тыс. рублей. Так как больница государственная, то также готова выплатить подъемные при первом трудоустройстве, а также частично компенсировать аренду жилья.
Как отмечает источник, при обращении в Центр занятости по одной из вакансий необходимо указать, что человек является участником Госпрограммы по переселению соотечественников.