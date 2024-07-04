Картаполов рассказал, какие повестки будут вручать в осенний призыв

Дума в четверг одобрила в первом чтении законопроект, который позволит работодателям передавать в военкоматы сведения о военнообязанных сотрудниках в том числе через реестр воинского учета. Сейчас для передачи таких сведений организации могут использовать Единый портал государственных услуг. Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», их цель — уточнить положения, «регламентирующие информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете».