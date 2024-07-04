В Ростовском зоопарке — пополнение

— У малыша возникли небольшие проблемы — растяжение связок нижних суставов, в результате чего ему было трудно встать на ножки. Но ветеринары и зоологи Ростовского-на-Дону зоопарка имею опыт лечения подобных проблем. Со второго дня после рождения ему стали накладывать лангеты, и в итоге животное полностью выздоровело, — говорится в сообщении.