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В Ростовском зоопарке — пополнение

У коз камори Артема и Голубоглазки родился малыш, которому помогли встать на ножки ветеринары и зоологи.

Источник: пресс-служба Ростовского зоопарка

У коз камори Артема и Голубоглазки, которые прибыли в наш зоопарк осенью прошлого года, 7 июня родился козленок. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского зоопарка.

— У малыша возникли небольшие проблемы — растяжение связок нижних суставов, в результате чего ему было трудно встать на ножки. Но ветеринары и зоологи Ростовского-на-Дону зоопарка имею опыт лечения подобных проблем. Со второго дня после рождения ему стали накладывать лангеты, и в итоге животное полностью выздоровело, — говорится в сообщении.

Теперь малыш свободно передвигается и скоро будет гулять в вольере вместе с родителями.

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