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Опасная жара до плюс 41 градуса накроет Краснодарский край

Территория Краснодарского края в ближайшие дни останется под влиянием сухого антициклона. Жара в регионе будет усиливаться, и к концу недели синоптики обещают температуру до +41 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 67% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Новая Кубань

Такие показатели относятся к категории опасного явления. Штормовое предупреждение по сильной жаре продлили в регионе до 8 июля.

Специалисты предупреждают, что воздух начнет раскаляться до экстремальных значений со второй половины дня 6 июля. Зной в крае продержится вплоть до следующего вторника. На Черноморском побережье 6, 7 и 8 июля ожидается до +37 градусов.

В связи с повышением температуры жителей и гостей края просят по возможности сократить дневное пребывание на открытом солнце, носить с собой воду и правильно одеваться, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.