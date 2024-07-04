Опасная жара до плюс 41 градуса накроет Краснодарский край

Такие показатели относятся к категории опасного явления. Штормовое предупреждение по сильной жаре продлили в регионе до 8 июля.



Специалисты предупреждают, что воздух начнет раскаляться до экстремальных значений со второй половины дня 6 июля. Зной в крае продержится вплоть до следующего вторника. На Черноморском побережье 6, 7 и 8 июля ожидается до +37 градусов.



В связи с повышением температуры жителей и гостей края просят по возможности сократить дневное пребывание на открытом солнце, носить с собой воду и правильно одеваться, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.