Смертность практически вдвое опережает рождаемость в Калининградской области

Однако смертность относительно прошлого года оказалась выше: в этом году скончалось 4345 человек, а годом ранее — 4080.
В январе-апреле этого года скончалось 16 калининградцев в возрасте до одного года, годом ранее таковых было 15. Естественная убыль населения достигла 1954 человек, а в январе-апреле 2023 года составляла 1672 человека.
Примерно на одном уровне с прошлым годом оказалось количество заключённых браков в Калининградской области: в отчётом периоде этого года — 1857, а год назад — 1880. Но при этом несколько снизилось число разводов — с 1922 до 1858.
Интересно, что в Калининградской области один из самых высоких по стране показателей по числу браков на 1000 человек населения — 5,4. В СЗФО это 4,9, а в среднем по стране — 4,4. Но и по количеству разводов калининградцы оказались в лидерах — 5,4 развода на 1000 жителей, хотя в СЗФО это 4,6, а в России — 4,4.
Данные Росстата свидетельствуют о существенном приросте количества мигрантов: в январе-апреле 2023 года миграционный прирост оценивался в 1329 человек, а в этом году — 1906. Отметим, в СЗФО есть ещё два региона, где наблюдается миграционный прирост населения — Санкт-Петербург и Ленинградская область, но цифры там гораздо выше — 8107 и 7335 человек только в этом году. Причём для Северной столицы этот показать оказался практически вдвое выше года предыдущего.