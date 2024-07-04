Смертность практически вдвое опережает рождаемость в Калининградской области

Данные Росстата свидетельствуют о существенном приросте количества мигрантов: в январе-апреле 2023 года миграционный прирост оценивался в 1329 человек, а в этом году — 1906. Отметим, в СЗФО есть ещё два региона, где наблюдается миграционный прирост населения — Санкт-Петербург и Ленинградская область, но цифры там гораздо выше — 8107 и 7335 человек только в этом году. Причём для Северной столицы этот показать оказался практически вдвое выше года предыдущего.