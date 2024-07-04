Аномальные вспышки на солнце: чем они опасны

В истории Земли уже были периоды, когда геомагнитное поле ослабевало, а во время вспышек на солнце повышался показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такое не исключено и в будущем. Солнечные вспышки неразрывно связаны с протонными штормами, если они совпадут с ослабленным магнитным полем земли, то это нанесет урон не только здоровью человека, но и эволюции.