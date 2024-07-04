Аномальные вспышки на солнце: чем они опасны

В истории Земли уже были периоды, когда геомагнитное поле ослабевало, а во время вспышек на солнце повышался показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Такое не исключено и в будущем. Солнечные вспышки неразрывно связаны с протонными штормами, если они совпадут с ослабленным магнитным полем земли, то это нанесет урон не только здоровью человека, но и эволюции.
Если говорить кратко, то протонный шторм — это поток заряженных частиц, которые в результате солнечного извержения приобрели значительную энергию и скорость. В зависимости от их интенсивности на Земле вызывают ионизацию верхних слоев земной атмосферы и образование в ней радиоактивных изотопов. Являются одной из причин появления полярных сияний. Такие штормы способны постепенно разрушать озоновый слой Земли, если планета не будет защищена магнитным полем.
Вероятность таких комбинаций велика, объясняют исследователи. Вспышки на солнце — явление не редкое, что говорит о постепенном повышении уровня ультрафиолетового излучения и повреждением ДНК у живых организмов.