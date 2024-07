Аномальные вспышки на солнце: чем они опасны

Несколько мощнейших вспышек самого высшего балла Х произошли на Солнце за последние два месяца. Чем они опасны для человека, ученые рассказали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «РИА Новости».