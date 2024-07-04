До конца июля в центре Калининграда нанесут разметку для парковки электросамокатов

В мае в Калининграде установили несколько зон, где действуют ограничения для электросамокатов. Въезд запретили в сквер с поющим фонтаном и у Дома искусств, к мемориалу 1200 гвардейцев и в парк Победы, на стадион «Балтика», площадь Победы и к территории Кафедрального собора Христа Спасителя, в парк «Юность» и на скейт-площадку на Верхнем озере.