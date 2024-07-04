До конца июля в центре Калининграда нанесут разметку для парковки электросамокатов. Места для стоянки появятся на 85 участках. Соответствующий ответ администрации в редакцию Калининград.Ru прислал читатель.
В мэрии отметили, что сейчас в городе есть 1400 мест для размещения электросамокатов. До конца июля дорожная разметка появится на 85 из них.
«В текущем году места размещения СИМ планируется обозначать разметкой для более удобного визуального восприятия границ территории, предназначенной для размещения СИМ. На первом этапе в текущем году планируется нанесение дорожной разметки в местах, определённых границами улиц Московский проспект — Гвардейский проспект — улица Гаражная — улица Озёрная — Верхнее озеро — улица 9 Апреля — Московский проспект», — пояснили в администрации.
Ранее в мэрии определили места, где нельзя оставлять электросамокаты. Тогда же стало известно, что скорость движения средств индивидуальной мобильности ограничат 25 километрами в час. Кроме того, в городе запретили пользоваться самокатами вдвоём, пересекать проезжую часть не спешившись, а также кататься в состоянии опьянения.
В мае в Калининграде установили несколько зон, где действуют ограничения для электросамокатов. Въезд запретили в сквер с поющим фонтаном и у Дома искусств, к мемориалу 1200 гвардейцев и в парк Победы, на стадион «Балтика», площадь Победы и к территории Кафедрального собора Христа Спасителя, в парк «Юность» и на скейт-площадку на Верхнем озере.
Кроме того, в Калининграде есть территории, где нужно двигаться со скоростью не выше 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть на геопортале.